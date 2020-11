Portugal derrota Chipre em Matosinhos

Portugal derrotou esta noite em Matosinhos o Chipre por 74-56, em jogo da terceira jornada do Grupo A de pré-qualificação para o Mundial de 2023.





À exceção do primeiro período, em que houve ascendente dos cipriotas (21-17), a Seleção Nacional comando os restantes períodos (27-12, 14-11 e 16-12), ainda que no quarto e último tenha visto o adversário aproximar-se ligeiramente.Trata-se de um triunfo importante nos objetivos da Seleção Nacional, que passam por garantir um dos dois primeiros lugares do Grupo A para passar à fase de qualificação. E nova vitória este sábado, no mesmo local, diante da Albânia, mantém a equipa treinada por Mário Gomes nesse desígnio.Portugal mantém o segundo lugar do grupo, com 5 pontos, menos um que a Bielorrússia, que bateu por sua vez a Albânia por expressivos 90-50.