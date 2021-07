Portugal derrota Eslováquia no arranque do Torneio Internacional de Matosinhos

A Seleção Nacional de basquetebol venceu esta quarta-feira a Eslováquia por 75-70, no primeiro encontro do I Torneio Internacional de Matosinhos, no qual também participa Angola.

Os comandados de Mário Gomes, que defrontam os angolanos na sexta-feira e no sábado, já venciam ao intervalo por dois pontos (37-35).

Refira-se que Portugal está a preparar a participação no Grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o Mundial'2023, no qual vai defrontar a Suécia e o Luxemburgo, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, de 12 a 18 de agosto.