Portugal derrota Ucrânia no fecho do Torneio de Viana do Castelo

A seleção portuguesa de basquetebol despediu-se este sábado do Torneio Internacional de Viana do Castelo com um triunfo diante da Ucrânia (77-76), depois de ter estado praticamente todo o encontro atrás do marcador.

O encontro foi para o intervalo com 11 pontos de diferença (38-49) e, no reatar do jogo, a Ucrânia manteve a liderança, contudo, nos derradeiros 10 minutos, o bom trabalho defensivo dos comandados de Mário Gomes, Nuno Manarte e Sérgio Ramos limitou a congénere de leste a apenas oito pontos, ao passo que os lusos apontaram 21 e sacaram a vitória através da Miguel Queiroz à entrada para o último minuto da partida.

"A equipa das quinas nunca baixou os braços e mesmo com a desvantagem constante no encontro foi resiliente o suficiente para arrecadar a vitória já perto dos minutos finais do jogo", destacou a Federação Portuguesa de Basquetebol (FPB) no seu site oficial.

Na formação ucraniana estiveram em destaque Sanon Issuf, Pustovyi Artem e Petro Vlacheslav, enquanto do lado português brilharam Miguel Queiroz, Diogo Brito, João Guerreiro e Francisco Amarante.

Portugal regressa à ação no próximo dia 01 de julho, em jogo a contar para a terceira janela de qualificação para o Mundial 2023, diante da Hungria.