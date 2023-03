Portugal desce um lugar no ranking mundial

A Seleção Nacional de nasquetebol viu a sua posição no ranking mundial baixar do 54.º posto para o 55.º, numa troca 'direta' com a Macedónia do Norte. Os pupilos de Mário Gomes garantiram recentemente o 'passaporte' para a fase de qualificação do EuroBasket, que irá realizar-se em 2025.Nesta atualização do ranking, os primeiros 19 lugares mantiveram-se iguais com a Espanha a liderar, seguida dos Estados Unidos, Austrália, Argentina e França.