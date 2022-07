Portugal despede-se com nova derrota na qualificação para o Mundial'2023

A seleção portuguesa de basquetebol sofreu a sexta derrota, noutros tantos jogos, na primeira fase de qualificação europeia para o Mundial de 2023, ao ser batida por Montenegro por 62-77, na última jornada do Grupo E.

Já sem hipótese de se qualificar, a seleção lusa recebeu a congénere de Montenegro em Odivelas, num jogo em que, ao intervalo, perdia por 30-45. Num grupo em que se qualificam os três primeiros para a fase seguinte, Montenegro lidera com 10 pontos, seguindo-se a França com nove (menos um jogo) e a Hungria com oito (menos um jogo), com Portugal em último, com apenas seis pontos.