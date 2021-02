Portugal domina Chipre

A Seleção Nacional dominou (84-52) o Chipre e confirmou na tarde deste sábado o primeiro lugar no Grupo A de pré-qualificação para o Mundial’2023.



Com uma primeira parte irrepreensível (45-22), após os parciais de 21-13 e 24-9, Portugal controlou o resto da partida, não dando a mínima hipótese ao anfitrião, a jogar na ‘bolha’ de Nicósia.



As boa ações no domínio nas tabelas (36 contra 26 ressaltos), nas assistências (26-10) e na eficácia de lançamento, acima de tudo no tiro exterior (44 contra 30%), não deram hipóteses ao adversário, já sem hipóteses para a fase seguinte da qualificação.



Destaques individuais na turma das quinas para a grande exibição de Sasa Borovnjak, autor de um duplo-duplo (21 pontos e 11 ressaltos), bem secundado por Rafael Lisboa (15 p) e Gonçalo Delgado (13).



Ao triunfar no Grupo A, Portugal transita para a próxima fase de apuramento com uma posição mais confortável que a Bielorrússia (2ª), enquanto Chipre e Albânia acabaram eliminados.



A próxima fase será dividida em quatro grupos de três equipas (a apurar duas), tendo como cabeças-de-série oito das seleções que falharam a qualificação para o Eurobasket’2022.