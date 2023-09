Portugal eliminado nas meias-finais do Europeu feminino de basquetebol 3x3

A seleção portuguesa feminina de basquetebol 3x3 foi esta quinta-feira eliminada nas meias-finais do Campeonato da Europa, ao perder frente à Holanda, por 19-13, e vai disputar o terceiro lugar na competição.

A equipa das quinas, que participa pela segunda vez na competição, a segunda consecutiva, vai agora reencontrar a Lituânia, que foi derrotada na outra meia-final pela Espanha, por 21-6.

O terceiro ou o quarto lugar já vai ser a melhor classificação lusa de sempre no Europeu feminino 3x3, um feito assegurado com o segundo lugar do Grupo C, apenas atrás da Lituânia, e ampliado ainda hoje, com a eliminação da tricampeã europeia e detentora do título França, nos quartos de final.

Frente à Holanda, duas vezes finalistas, entre as quais na última edição, tendo sido terceiros em 2017 e quartos em 2014 e 2019, Emília Ferreira, com sete pontos e três ressaltos, foi a melhor marcadora entre as comandadas de Américo Santos, enquanto Márcia da Costa, Laura Ferreira e Joana Soeiro, conseguiram dois pontos e outros tantos ressaltos cada.

Loyce Bettonvil, com sete ressaltos e seis pontos, destacou-se no conjunto laranja, que nas sete edições anteriores só tinha ficado fora dos quatro primeiros lugares em 2016 e 2021.

O jogo de atribuição do terceiro lugar vai ser disputado ainda hoje, às 19H30 locais (17H30 em Lisboa), no reencontro de Portugal com a seleção da Lituânia, que bateu as lusas, na primeira fase, por 15-13, após prolongamento.