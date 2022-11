Portugal embalado para o Eurobasket'2025

Portugal confirmou este domingo que é o principal favorito ao triunfo no Grupo F de pré-qualificação para o Eurobasket'2025, ao cilindrar (92-62) a Roménia e somar a quarta vitória em outras tantas jornadas. A Bulgária mantém-se na perseguição, ao vencer (75-66) no Chipre.Quanto ao jogo no Multidesportivo Mário Mexia, em Coimbra, a Seleção entrou muito forte, com um parcial de 27-14 no 1.º período, e não mais perdeu o controlo do marcador, demonstrando uma superioridade incontestada perante o adversário.Travante Williams (20 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências e 1 roubo de bola) foi o MVP, com uma eficácia de 64% em lançamentos de campo, sendo bem secundado por Francisco Amarante (17 p,7 r, 2 a), com 60%.As contas da série ficarão fechadas com as visitas das quinas ao Chipre e à Bulgária, em jogos a disputar a 23 e 26 de fevereiro de 2023, respetivamente.