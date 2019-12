Portugal enfrenta Turquia, França e Montenegro no Europeu de sub-20

A seleção portuguesa de basquetebol sub-20 vai defrontar Turquia, França e Montenegro na Divisão A do Europeu da categoria, depois de ter vencido o segundo escalão em 2019, ditou o sorteio realizado esta terça-feira.

A equipa das quinas, que conquistou a competição disputada em Matosinhos, ao vencer a República Checa na final, integra o Grupo A, juntamente com a França, quarta na última edição da Divisão A, Montenegro e Turquia, que chegaram aos quartos e oitavos de final da competição principal, respetivamente.

Israel inicia a defesa do título frente a Ucrânia, Alemanha e Croácia, na competição que vai ser disputada na Lituânia, entre 11 e 19 de julho.

Ainda em masculinos, Portugal vai defrontar Bósnia-Herzegovina, Noruega, Eslováquia, Bulgária e Holanda, no Grupo A da Divisão B de sub-18, a disputar na Roménia, entre 24 de julho e 02 de agosto, e Bulgária, Bósnia-Herzegovina, Bélgica, Luxemburgo e República da Irlanda, no Grupo C também da Divisão B mas de sub-16, marcado para a Bulgária, entre 13 e 22 de agosto.