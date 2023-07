Portugal entra a ganhar no Europeu sub-18 feminino

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção nacional feminina sub-18 arrancou este sábado o Campeonato da Europa (Divisão A) em grande estilo, ao derrotar a poderosa Bélgica, por 66-51, na Turquia.Com uma defesa sólida (17 roubos de bola) e um jogo ofensivo consistente (37,5% de eficácia de lançamento exterior), Portugal contou com a inspiração de Clara Silva (21pts, 12res, 3ast, 4rb e 4dl) e Inês Neto (18pts, 7res, 3ast e 4rb).O selecionador Agostinho Pinto aplaudiu o desempenho lusitano. "Prevíamos um jogo difícil, com uma seleção belga que recentemente venceu Espanha. A união da equipa no momento defensivo e a crença na vitória, a nossa raça, permitiu-nos dar a volta ao jogo e alcançarmos uma excelente vitória num grupo difícil. Dá-nos ânimo para os restantes jogos", salientou.Portugal regressa domingo à competição, frente à Itália (19h30), que ontem bateu a Lituânia (64-62).