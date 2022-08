Portugal 'esmaga' Chipre no caminho para o Eurobasket'2025

A seleção portuguesa de basquetebol derrotou este domingo o Chipre, por 102 -69, em encontro da segunda ronda do Grupo F da segunda fase de pré-qualificação para o EuroBasket'2025, repetindo o triunfo alcançado dias antes na Roménia.

No Pavilhão Multiusos de Odivelas a equipa nacional, 58.ª do ranking mundial, já vencia confortavelmente ao intervalo (58-39) e assim segue invicta no seu grupo, contando com o contributo da sua figura maior, Neemias Queta que alcançou um duplo-duplo com 17 pontos e 13 ressaltos, e Travante Williams, que conseguiu 10 pontos, quatro ressaltos e sete assistências.

Já o Chipre, já apurado para a fase final da competição continental como coorganizador, que também havia sido derrotado na última ocasião que competiu no nosso país (76-64, em fevereiro de 2018), foi liderado por Filippos Tigkas, que se fixou como melhor marcador da partida, com 20 pontos marcados.

Na classificação do grupo, que apura o vencedor para a fase de qualificação, Portugal lidera com quatro pontos, em igualdade pontual com a Bulgária, que ao mesmo tempo levava de vencida a Roménia (84-72), conjunto que, tal como Chipre, segue sem qualquer ponto conquistado dividindo o último posto.

Portugal reeditou a exibição confiante do encontro anterior e, tal como em Ploiesti, na Roménia, fez por merecer o triunfo conquistado, apresentando diferentes soluções no ataque, assumindo desde cedo a liderança do marcador com Miguel Queiroz em plano de evidência - sete pontos, melhor marcador do período inicial - e uma entrada contundente, visível num parcial de 10-0.

Depois, foi aumentando a vantagem com naturalidade (15-3, 20-5, 28-8, 31-10 e 35-12) com uma junção de triplos de vários autores e para todos os gostos com uma evidente superioridade física debaixo dos postes que permitiu criar, desde cedo, uma vantagem considerável de forma a terminar o primeiro período com 18 pontos de vantagem (35-17).

O Chipre terminou o primeiro quarto com maior eficácia nos planos defensivo e ofensivo e com isso conseguiu reduzir distâncias, mas apenas durante alguns minutos, visto que até ao intervalo Portugal utilizou em seu favor os quase dois mil espetadores que lotaram o Multiusos de Odivelas, que 'vibrava' a cada momento de espetáculo de Neemias Queta.

O poste, primeiro basquetebolista português de sempre a alinhar na mediática NBA, foi sempre letal no confronto aéreo com os adversários com ressaltos defensivos e momentos de espetáculo como dois afundanços que levaram ao rubro o público presente. Aproveitando o ímpeto causado por Queta, a equipa nacional fixava uma diferença de 19 pontos ao intervalo (58-39).

A equipa das quinas iniciou a segunda parte igualmente concentrada e continuou a forçar erros a Chipre, o que proporcionou um aumento da vantagem para acima dos 20 pontos, constantemente mantida nos dois últimos parciais numa prestação segura da turma lusa, que, no último período fez regressar Neemias Queta para os minutos finais e ultrapassou mesmo o diferencial de 30 pontos.

Jogo no Pavilhão Multiusos de Odivelas.

Portugal - Chipre, 102-69.

Ao intervalo: 58-39.

Sob a arbitragem do francês Valentin Oliot, o espanhol Alberto Sanchez e o checo Jan Baloun, as equipas alinharam e marcaram:

- Portugal (102): Diogo Brito (10), Travante Williams (10), Diogo Ventura (11), Miguel Queiroz (11) e Neemias Queta (17). Jogaram ainda Daniel Relvão (8), Rafael Lisboa (6), Vladyslav Voytso (2), Francisco Amarante (6), Gonçalo Delgado (4), Francisco Amiel (12) e Sérgio Silva (5).

Selecionador: Mário Gomes.

- Chipre (69): Filippos Tigkas (20), Zayd Muosa (8), Roberto Mantovani, Nikos Stylianou (3) e Michalis Koumis (2). Jogaram ainda Iakovos Panteli (8), Konstantinos Simitzis (11) Ioannis Giannaras (12), Ioannis Pasiali (2), Christos Loizides (2), Stefanos Iliadis e Pavlos Stavrinides (1).

Selecionador: Christophoros Livadiotis.

Marcha do marcador: 35-17 (primeiro período), 58-39 (intervalo), 81-57 (terceiro período) e 102-69 (resultado final).

Assistência: Cerca de 2.000 espetadores