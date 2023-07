Portugal fecha fase de grupos do Europeu sub-18 feminino com mais uma vitória

Portugal terminou esta segunda-feira com uma vitória a fase de grupos do Europeu sub-18 feminino (Divisão A), ao derrotar a Lituânia por 70-47, na prova que se disputa em Konya, na Turquia.Nos oitavos de final, a seleção portuguesa vai agora defrontar a Polónia, que ficou em quarto lugar no Grupo B, na quarta-feira. Se avançar esse obstáculo, a seleção de Agostinho Pinto garante a permanência na elite.Num duelo em que já tinha o primeiro posto assegurado, Portugal não tirou o pé do acelerador e voltou a ter Clara Silva como melhor marcadora: 20 pontos e 10 ressaltos.