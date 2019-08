Portugal foi 6.º na Divisão B do Europeu de sub-18

A seleção portuguesa de basquetebol de sub-18 fechou este domingo no sexto lugar a Divisão B do Europeu da categoria, ao perder com a sua congénere da Letónia por 76-66, em Oradea, na Roménia.





André Martins, com 19 pontos, foi o jogador em maior destaque na formação das 'quinas', num embate que ao intervalo apresentava uma igualdade a 34, enquanto Kaspar Kitsing, com 22, liderou os letões, que fecharam em quinto.Em Oradea, Portugal começou por ganhar o Grupo D, com quatro vitórias e uma derrota, depois caiu nos quartos de final face à República Checa (83-74) e, em jogo de apuramento do quinto ao oitavo, superou no sábado a Geórgia (73-62).