Portugal-Israel, 70-72: Seleção com pouca sorte na receção a Israel

Portugal perdeu (70-72) esta quinta-feira na receção a Israel, na 1.ª jornada do Grupo A de qualificação para o Eurobasket'2025.Em jogo muito equilibrado disputado em Odivelas, os forasteiros controlaram melhor as emoções do jogo e os minutos finais, numa partida em que Travante Williams se destacou pela Seleção, com 18 pontos, 4 ressaltos, 3 assistências e 2 roubos de bola.Portugal ainda teve duas bolas para poder forçar o prolongamento, mas não conseguiu empatar.Veja aqui a ficha.