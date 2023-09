Portugal na final da divisão C do Europeu de basquetebol em cadeira de rodas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de basquetebol em cadeira de rodas ganhou esta sexta-feira à Bulgária (56-49), nas 'meias' da divisão C do Campeonato da Europa, que decorre em Sarajevo, na Bósnia-Herzegovina, até 24 de setembro.

"Tinhamos claro que a Bulgária era uma das equipas mais completas da competição, tal como o demonstrou na fase de grupos, onde sofreu apenas uma derrota com a Chéquia [República Checa]. O seu jogo é muito sólido, mas tínhamos bem presente todo o trabalho que fizemos na preparação e a defesa ia ser a chave para chegarmos ao sonho que era vencer este jogo", afirmou o selecionador luso, Óscar Trigo.

Na final, Portugal vai enfrentar a República Checa, depois de ter garantido, com a vitória de hoje, a subida à divisão B pela primeira vez desde 2016.

"Estou feliz pelo que esta subida representa para o basquetebol em cadeira de rodas português. Estávamos a jogar por algo maior que o resultado, por um sonho. É fantástico!", vincou o técnico catalão, que orienta a formação lusa. E acrescentou: "Temos de continuar a sonhar. Não nos vamos conformar com um primeiro objetivo atingido, viemos cá para vencer o Europeu e agora já podemos falar em consegui-lo".

Já o jogador Pedro Bártolo, que esteve em evidência no jogo que assegurou a subida, destacou o papel da defesa para o desfecho da partida. "Tínhamos a lição bem estudada, mas acho que entrámos muito nervosos, também por sabermos que éramos favoritos e melhores. Sabíamos que do outro lado tínhamos uma equipa muito alta, coisa que ainda não tínhamos encontrado até agora na Divisão C. Este foi um jogo que vencemos pela defesa. Não tanto pelo maior acerto na segunda parte, que existiu e que tinha que acontecer, mas acima de tudo a nossa capacidade defensiva e intensidade", considerou Bártolo.