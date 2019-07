Portugal nos 'quartos' do Europeu B feminino de sub-18

Portugal assegurou esta quarta-feira em Skopje a passagem aos quartos-de-final do Europeu (Divisão B) de basquetebol feminino sub-18, com uma vitória sobre a Suíça por 85-53.Nos quartos-de-final, o adversário da lusas será a Finlândia, sexta-feira.Com o resultado de hoje, Portugal fecha o grupo B da competição em segundo lugar. imediatamente atrás da Turquia e à frente de Suíça, Bulgária e Islândia.Por Portugal, que foi superior em todos os capítulos de jogo, sobressaiu Carolina Cruz, com 21 pontos, e Sara Guerreiro, com 16.