Portugal perde com a Eslováquia no torneio de Viana do Castelo

Portugal perdeu esta quinta-feira com a Eslováquia, por 80-73, no arranque do torneio triangular de basquetebol masculino de Viana do Castelo, que decorre até sábado e também conta com a participação da Ucrânia.



No Pavilhão Municipal de Monserrate, perante 1.404 espetadores, os eslovacos foram mais fortes do que os lusos no terceiro quarto de jogo, desequilibrando aí uma partida que se pautara pelo equilíbrio e que chegou ao intervalo com um empate 41-41. Os portugueses, que chegaram a dispor de um avanço de cinco pontos, perderam no primeiro quarto por 18-17 e ganharam no segundo por 24-23.

Depois, no terceiro quarto, os eslovacos embalaram para uma vantagem clara, que chegou aos oito pontos, fechando nos 63-55. No quarto final, os eslovacos limitaram-se a gerir a vantagem nunca permitindo que os lusos se aproximassem a menos de três pontos.

Diogo Brito, do Baloncesto Morón, de Espanha, foi o jogador português mais concretizador na partida, com 15 pontos,

Portugal volta a jogar neste torneio no sábado, pelas 18 horas, contra a Ucrânia, seleção que defronta a Eslováquia na sexta-feira, pelas 20 horas. Este torneio serve de preparação portuguesa para o grupo E da fase de qualificação para o Mundial«2023, que terá dois jogos já no início do próximo mês: a 1 de julho na Hungria e dia 4 na receção ao Montenegro, de novo em Viana do Castelo.