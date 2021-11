Portugal perde com a Hungria

Não começou bem para Portugal a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2023, já que perdeu esta tarde em Matosinhos com a Hungria por 81-75.A Seleção Nacional correu sempre atrás do resultado, chegando ao intervalo já em desvantagem por 38-33, com os parciais de 20-15 e 18-18 nos dois primeiros períodos.No último período, a equipa portuguesa conseguiu equilibrar a partida, mas insuficiente para chegar à vitória.A segunda jornada do Grupo E tem lugar esta segunda-feira, com Portugal a deslocar-se a Montenegro, enquanto a Hungria recebe a França.Recorde-se que avançam para a segunda fase de apuramento os três primeiros classificados do grupo.