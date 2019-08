A seleção portuguesa de basquetebol de sub-18 ficou hoje fora da corrida à subida à Divisão A do europeu da categoria, ao perder nos quartos de final da Divisão B frente à República Checa, por 83-74.Em Oradea, na Roménia, a formação das quinas, que tinha conquistado o Grupo D, com quatro vitórias e uma derrota, cedeu por nove pontos, num embate em que já perdia ao intervalo por 45-36, depois de ter sido melhor no primeiro período (19-16).André Cruz, com 16 pontos e 10 ressaltos, e Hugo Ferreira, com 13 pontos, cinco assistências e quatro ressaltos, lideraram a formação das quinas, enquanto Ondrej Hanzlik foi o melhor marcador do conjunto checo, com 19 pontos.Portugal vai agora disputar um lugar entre o quinto e o oitavo, defrontando no sábado a Geórgia, também derrotada nos quartos de final, pela Polónia (67-44).