Portugal perde com Dinamarca no Torneio Oliveira de Azeméis

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu esta sexta-feira por 70-56 com a sua congénere da Dinamarca, em encontro da primeira jornada do Torneio Internacional de Oliveira de Azeméis.A formação das quinas dominou o primeiro período (21-16), mas já chegou ao intervalo a perder por cinco pontos (30-35) e, após três períodos, estava em desvantagem por seis (44-50).Depois do embate com os dinamarqueses, a formação lusa ainda vai medir forças em Oliveira de Azeméis com Eslováquia (sábado, às 19:30) e Irão (domingo, às 17:30), que hoje de defrontaram, com triunfo dos asiáticos por 79-74.A seleção lusa prepara-se para o Grupo H da terceira ronda de pré-qualificação, no qual defronta Suíça (03 de agosto fora e 14 em casa) e Islândia (07 de agosto em casa e 17 fora), precisando de ser primeira para seguir para a fase de qualificação.Caso consiga o apuramento, Portugal junta-se a Sérvia, Geórgia e Finlândia no Grupo E, no qual precisa de ficar à frente de sérvios ou finlandeses para atingir a fase final, na qual já está a formação georgiana, como uma das anfitriãs do Euro2021.Na primeira ronda de pré-qualificação, Portugal venceu o Grupo C, entre novembro de 2017 e julho de 2018, à frente de Chipre e Luxemburgo, e, na segunda, de setembro de 2018 a fevereiro de 2019, perdeu a primeira hipótese de apuramento direto, ao ser terceiro no Grupo C, atrás de Bélgica (apurada) e Islândia.A formação das 'quinas' conta apenas três presenças em fases finais do Europeu - em 1951, em França, por convite, para terminar no 15.º lugar, entre 18 seleções, em 2007, em Espanha, onde logrou um brilhante nono posto, e em 2011, na Lituânia, ficando-se pelo 21.º posto, com cinco derrotas em cinco jogos.O Europeu de 2021 realiza-se de 17 de agosto a 03 de setembro, na República Checa, Geórgia, Alemanha e Itália, com um total de 24 seleções.