Portugal perde com Finlândia e complica apuramento para Euro de basquetebol feminino

A seleção portuguesa de basquetebol feminino perdeu este sábado com a congénere da Finlândia, por 70-62, e complicou as contas na qualificação para o Campeonato da Europa de 2021, em jogo da 4.ª jornada do grupo G de apuramento.

Em dupla jornada disputada em Odivelas, Portugal, que vinha de um desaire com a líder Bélgica (59-49), voltou a sair derrotado e foi igualado no 3.º lugar pela Finlândia, ambos um ponto atrás da Ucrânia. Com dois jogos por realizar, a seleção belga garantiu a qualificação para a fase final, onde estarão os vencedores dos grupos e os cinco melhores 2.ºs classificados.

A finlandesa Elina Koskimies foi a melhor marcadora do encontro, com 21 pontos, enquanto do lado português as extremos Sofia Silva, com 17, e Laura Ferreira, com 16, foram as atletas que mais se destacaram.

Depois de uma entrada fulgurante da equipa portuguesa, a alcançar os 15-2 nos primeiros cinco minutos da partida, a resposta finlandesa foi rápida e eficaz, fechando o primeiro período apenas três pontos atrás (17-14).

A história repetiu-se no segundo quarto, com uma boa entrada das jogadoras lusas, a ampliarem a vantagem até aos 11 pontos de diferença (28-17), mas a Finlândia, com uma recuperação contundente, chegou à igualdade sem permitir qualquer ponto (28-28), com o encontro a ir para intervalo empatado 30-30.

No regresso dos balneários, a Finlândia passou para a frente, liderança que segurou durante grande parte do terceiro parcial, atingindo um máximo de sete pontos (39-32). A 1.49 minutos do fim, Portugal retornou à liderança, mas o equilíbrio era notório em toda a linha e a discussão do triunfo chegou ao último período empatado (44-44).

A Finlândia voltou a ser superior no último quarto nos momentos decisivos e foi aguentando a vantagem conquistada, fruto de algum desespero por parte das portuguesas, que acumularam erros e claudicaram num encontro fulcral para manter intactas as aspirações de apuramento para o Europeu.





Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Odivelas, em Lisboa.

Finlândia-Portugal, 70-62.

Ao intervalo: 30-30.

Sob a arbitragem de Marko Vuckovic (Eslovénia), Ventsislav Velikov (Bulgária) e Simon Unsworth (Reino Unido), as equipas alinharam e marcaram:

- Finlândia (70): Lotta-Maj Lahtinen (11), Linda-Lotta Lehtoranta (7), Elina Koskimies (21), Annika Holopainen (5) e Sofia Pelander (5). Jogaram ainda Sanni Tuomisto (2), Henna Sandvik (6), Anniina Aijanen (3), Roosa Lehtoranta (5), Marianne Kalin (5) e Sara Rokkanen.

Treinador: Pekka Salminen.

- Portugal (62): Inês Viana (7), Maria João Correia (5), Laura Ferreira (16), Josephine Filipe (8) e Sofia Silva (17). Jogaram ainda Emília Ferreira (3), Márcia Costa (6), Joana Soeiro, Ana Rodrigues e Maianca Umabano.

Treinador: Ricardo Vasconcelos.

Marcha do marcador: 14-17 (primeiro período), 30-30 (intervalo), 44-44 (terceiro período) e 70-62 (resultado final).

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.