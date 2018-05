Continuar a ler

A extremo lusa Márcia Costa, com 14 pontos e quatro ressaltos, foi a basquetebolista portuguesa mais valiosa. Pela Holanda, conjunto que integra o grupo F da qualificação do Eurobasket'2019, a poste Karin Kuijt foi a melhor marcadora, com 16 pontos e dois ressaltos.Portugal volta a defrontar na quarta-feira a seleção holandesa, estando o embate agendado para as 20h15, na Póvoa de Varzim.A seleção nacional de seniores femininos está integrada no grupo D de qualificação para o Eurobasket'2019, ocupando o quarto e último lugar da 'poule' com quatro pontos, atualmente liderada ex-aequo pelas seleções da Grécia e da Inglaterra, ambas com sete pontos.Os próximos compromissos oficiais de Portugal estão agendados para novembro, mês em que a seleção nacional recebe a congénere de Israel, no dia 17, seguindo-se o último duelo desta campanha europeia no dia 21, em Inglaterra.