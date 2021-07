Portugal perde com Itália no 'Challenger' Europeu sub-20

A seleção portuguesa sub-20 de basquetebol foi esta quinta-feira derrotada por 81-50 pela congénere italiana no 'Challender' Europeu, que decorre em Brno, na República Checa, até ao dia 25 de julho.

O conjunto luso soma três pontos, fruto de três derrotas em três jogos no grupo A da prova, atrás da líder Croácia (seis pontos), República Checa, Itália e Espanha (todas com cinco pontos), e à frente da Albânia, que também tem três pontos.

No primeiro jogo, Portugal perdeu frente à Croácia (89-66), e no segundo jogo da competição perdeu com Espanha (68-54).