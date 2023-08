Portugal perde com Jordânia antes da pré-qualificação olímpica de basquetebol

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de basquetebol perdeu esta sexta-feira frente à Jordânia, por 69-61, na King's Cup, prova que decorre em Amã e que é a última preparação para o torneio de pré-qualificação olímpica.

O primeiro período equilibrado resultou em empate 18-18, antes de os lusos, eficientes no ataque e fortes na defesa, dispararem no marcador, conquistando uma vantagem de 14 pontos, que ao intervalo resultavam em liderança por 43-29, no Prince Hamza Hall da capital jordana.

O capital de confiança esvaiu-se rapidamente, pois os papéis inverteram-se por completo logo a seguir, já que a Jordânia recuperou 15 pontos, frente a um Portugal agora irreconhecível, e que a colocou na frente, por 55-54, à entrada do quarto decisivo, no qual um parcial de 14-7 valeu o triunfo final por 69-61.

Em 28 de julho, em torneio em Viana do Castelo, Portugal tinha vencido a Jordânia por 75-70.

No sábado, Portugal defronta o México e, na segunda-feira, Angola.

A pré-qualificação do Torneio Olímpico realiza-se entre 13 e 20 de agosto em Gliwice, na Polónia.