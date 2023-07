Portugal perde com Polónia nos oitavos de final do Europeu sub-18 feminino

Depois de ter ganho os três jogos da fase de grupos do Europeu sub-18 feminino, Portugal foi este quarta-feira derrotado pela Polónia nos oitavos de final, por 81-63, na competição que decorre em Konya, na Turquia.A seleção comandada por Agostinho Pinto apresentou-se abaixo do que tinha mostrado na fase de grupos e, ao intervalo, estava a perder por 49-32. No segundo tempo, Portugal tentou encurtar a desvantagem mas nunca ameaçou o triunfo polaco, conjunto que perdido todos os três jogos no seu grupo na fase inicial da competição.Clara Silva voltou a ser o destaque português, com 19 pontos, 13 ressaltos, 3 assistências, dois roubos e cinco desarmes de lançamento. Com 15 pontos, Vitória Dias também esteve em bom plano, mas do outro lado brilhou Dominika Ullmann, autora de 27 pontos. Ver a ficha aqui. A formação das quinas vai entrar agora na luta pelo 9.º ao 16.º lugares, defrontando a Finlândia na quinta-feira (14h30).