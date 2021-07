Portugal perde com República Checa no 'Challenger' Europeu de sub-20

A seleção portuguesa sub-20 de basquetebol perdeu este domingo com a República Checa (79-60), a anfitriã do 'Challenger' Europeu, que decorre na cidade de Brno.

André Cruz foi o melhor marcador da equipa lusa, com 16 pontos, enquanto Diogo Soares também esteve em destaque, com seis pontos e outros tantos ressaltos.

Portugal soma agora seis pontos em cinco encontros, ocupando o 5.º lugar do grupo A, que é liderado pela República Checa e por Espanha, ambas com nove pontos em cinco jogos.

A Croácia é 3.ª com oito pontos, enquanto ainda decorre o encontro entre Itália (4.ª classificada com cinco pontos) e Albânia (6.ª com quatro pontos).

Com a derrota deste domingo frente aos checos, os jovens portugueses somam quatro desaires em cinco jogos. Portugal perdeu frente aos croatas (89-66), seguindo-se outra derrota com os espanhóis (68-54) e uma terceira com os transalpinos (81-50).

No sábado, os lusos bateram a Albânia por 72-54.