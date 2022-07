Portugal perde com Sérvia mas vence Grupo D do Europeu sub-20 feminino

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 perdeu este domingo com a Sérvia por 55-50, após dois prolongamentos, mas venceu o Grupo D da divisão A do Europeu da categoria, a decorrer em Sopron, na Hungria.

Depois dos triunfos face a Irlanda (68-47, na sexta-feira) e Letónia (74-45, no sábado), Portugal cedeu após 10 minutos extra, mas acabou o grupo com os mesmos cinco pontos de sérvias e letãs e com vantagem no confronto direto a três.

Eva Carregosa, com 21 pontos, sete ressaltos e três roubos de bola, foi a melhor da formação das 'quinas', secundada por Ana Barreto, que somou sete pontos, nove ressaltos, três assistências e quatro roubos de bola.

Na formação sérvia, que ganhou claramente a batalha nas tabelas (63 ressaltos, contra 46), a melhor foi Jovana Boricic, autora de sete pontos, 16 ressaltos, três assistências e quatro roubos de bola.

Portugal apenas marcou 13 pontos na primeira parte (nove no primeiro período e escassos quatro no segundo), mas também só sofreu 20.

As comandadas de José Araújo estiveram bem melhor no terceiro parcial, que venceram por 18-9, para assumirem o comando do marcador (31-29), e, no quarto, perderam por 13-11, mas fecharam com um parcial de 7-2 que forçou o prolongamento.

Os primeiros cinco minutos não resolveram o encontro, já que cada equipa marcou quatro pontos, mas as sérvias impuseram-se no segundo (9-4) e selaram a vitória.

Nos oitavos de final, marcados para terça-feira, a formação das 'quinas' vai defrontar a Bulgária, quarta classificada do Grupo C, com três derrotas em outros tantos encontros.