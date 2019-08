Portugal perde com a Sérvia no Europeu sub-20 de basquetebol feminino

Portugal perdeu hoje com a Sérvia, por 58-54, em jogo da terceira jornada do Grupo A do Europeu de sub-20 de basquetebol feminino, que está a decorrer Klatovy, na República Checa.Depois da derrota com a Espanha (75-34) e a vitória sobre a Letónia (61-51), a seleção portuguesa fez um bom começo de encontro com a Sérvia e chegou ao intervalo a vencer por 38-25.Contudo, um mau terceiro período (19-4) complicou as contas da equipa portuguesa, que permitiu à Sérvia passar para a frente nos derradeiros segundos do parcial (44-42).A equipa portuguesa levou a discussão do encontro até aos instantes finais, mas acabou por perder por 58-54, devendo terminar o grupo na terceira posição, caso a Espanha confirme o favoritismo frente à Letónia.Mariana Barata Silva foi a grande figura da seleção portuguesa, com 20 pontos, com Beatriz Jordão a somar nove pontos e 11 ressaltos.