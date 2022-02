Portugal perde com vice-campeã olímpica França em Matosinhos

A Seleção Nacional foi este domingo novamente derrotada pela França, por 69-56, num jogo em Matosinhos a contar para a 4.ª jornada do Grupo B de qualificação para o Mundial de 2023.Portugal entrou concentrado e perdia por um ponto no final do primeiro quarto (16-17). Ao intervalo, a formação comandada por Nuno Manarte (o selecionador Mário Gomes contraiu Covid) batia a vice-campeã olímpica em Tóquio por 35-34.Mas no segundo tempo, a França mostrou a sua experiência e foi cavando uma importante vantagem no marcador: entrou no derradeiro quarto na frente por 49-43. Portugal tentou sempre manter-se por perto mas os gauleses não facilitaram na parte final e fecharam a vitória por 69-56.A nível individual, Rafael Lisboa (recuperado de Covid) foi o melhor marcador português, com 14 pontos.