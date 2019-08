Portugal perde e falha 'quartos' do Europeu feminino de basquetebol de sub-20

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 perdeu hoje com a Hungria, por 65-53, e falhou a passagem aos quartos de final da divisão A do Europeu2019, a decorrer em Klatovy, na República Checa.Portugal, terceiro classificado do grupo A, defrontou nos oitavos de final a Hungria, segunda classificada do grupo B, que no primeiro período de jogo construiu logo uma vantagem de 10 pontos (24-14), que se revelaria decisiva e intransponível.O segundo período de jogo foi favorável à seleção das 'quinas' (14-13), mais eficaz na manobra defensiva, mas a magra diferença não impediu a Hungria de atingir o intervalo a vencer por 37-28 e estabilizar a vantagem.A seleção magiar, com Dalma Czukor em bom plano, dado que marcou um total de 23 pontos, voltou a ser superior no terceiro período (14-10) e a diferença entre ambas as equipas à entrada para os últimos 10 minutos era já de 13 pontos (51-38).No quarto e último período do encontro a seleção lusa voltou a ficar à frente da Hungria, novamente por um ponto (15-14), mas foi impotente para diluir a diferença entretanto registada e que no final do jogo ficou em 12 pontos (65-53).Maria Silva, com 12 pontos, e Eliana Cabral, com 10, foram as principais marcadoras da seleção portuguesa, que vai agora disputar os lugares entre o nono e o 16.º lugares, enquanto a Hungria avança para os quartos de final.