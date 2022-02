Portugal perde em França

Portugal não resistiu na visita a França, perdendo (94-56), esta quinta-feira, frente à vice-campeã olímpica, em Dijon, na terceira jornada do Grupo E, de qualificação para o Mundial'2023.A Seleção ainda entrou bem no primeiro período (17-15), mas foi perdendo discernimento com o desenrolar da partida, chegando ao intervalo em desvantagem (33-37).A segunda parte foi toda dos gauleses, que, assim, somaram a terceira vitória, contra três derrotas de Portugal, que também cedeu frente a Hungria e Montenegro em jornadas anteriores.Diogo Britro (15 pontos) e Sasa Borivnjak (13) foram os melhores portugueses no ataque ao cesto.Portugal e França voltam a defrontar-se, este domingo, em Matosinhos.