Portugal perde final da Divisão B do Europeu sub-16 feminino

A seleção portuguesa de basquetebol feminino sub-16 perdeu este sábado a final do campeonato da Europa, divisão B, ao cair ante a Eslovénia por 71-56, tendo já assegurada a subida à divisão A.Apesar da performance de Filipa Barros, que conseguiu 12 pontos, o melhor registo do jogo, cinco roubos e três ressaltos, as lusas acabaram por ceder perante uma performance superior das eslovenas.Em Sófia, Portugal tinha alcançado a final após bater a Croácia (49-45), nas meias-finais, tendo registado, ao todo, sete vitórias, uma delas por 118-1 (contra a Albânia), e apenas uma derrota, no jogo decisivo.A equipa portuguesa tinha já garantida a subida à Divisão A do escalão, atribuída às três melhores equipas do torneio que este sábado terminou na Bulgária.