Portugal perde na Islândia para a pré-qualificação do Eurobasket

Portugal, que apresentou uma equipa de reserva, perdeu esta quinta-feira na Islândia por 91-67, no seu último jogo do grupo C da segunda ronda de pré-qualificação para o Europeu de basquetebol de 2021.Em Reiquejavique, a seleção orientada por Mário Gomes esteve sempre a perder, com a desvantagem a chegar a ser superior a 30 pontos.Logo no quarto inicial, os islandeses ganhavam forte vantagem, com um parcial de 28-17, nunca mais deixando os lusos aproximar-se.Com 13 pontos, Tomás Barroso e Miguel Queiroz foram os melhores marcadores da equipa portuguesa, que em Albufeira tinha ganho à sua congénere islandesa por 80-77.Portugal terminou o Grupo C com uma vitória e três derrotas - além da hoje sofrida, também perdeu duas vezes com a Bélgica, que avança diretamente para o Eurobasket 2021.Tanto Portugal como a Islândia seguem para a terceira ronda de pré-apuramento, integrando um grupo de que também fará parte a Suíça.