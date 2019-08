Portugal perde no Europeu2019 de sub-20 feminino e é despromovido à Divisão B

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de sub-20 foi este domingo despromovida à Divisão B, após perder com a Holanda, por 60-56, no encontro de atribuição do 13.º e 14.º lugar do Europeu2019, que decorre na República Checa.





Em Klatovy, Portugal até chegou ao intervalo na frente (32-34), mas o terceiro período acabou por ser determinante no desaire luso, com a Holanda a construir uma vantagem de nove pontos. No período decisivo, a seleção lusa conseguiu reduzir a diferença, mas acabou por ser insuficiente para fugir à derrota.Luana Serrano, com 21 pontos e oito ressaltos, foi a grande figura da formação portuguesa, seguida de Sara Guerreiro, que contribuiu com 13 pontos.