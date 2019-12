Portugal recebe vice-campeã Lituânia no Europeu feminino de sub-16

Portugal vai defrontar Espanha, Lituânia e República Checa no Grupo C do Europeu de basquetebol feminino de sub-16, que vai ser disputado em Matosinhos, entre 18 e 26 de julho de 2020, ditou o sorteio realizado esta terça-feira.

A equipa das quinas, finalista vencida pela Eslovénia na Divisão B de 2019, vai defrontar a Lituânia, que perdeu a final do escalão principal com a Rússia, a Espanha, terceira classificada, e a República Checa, sétima.

Também em Munique, na Alemanha, foram realizados os sorteios para as competições de sub-18, no qual Portugal vai enfrentar, no Grupo B, a disputar na Áustria, entre 3 e 12 de julho de 2020, Noruega, República da Irlanda, Dinamarca e Islândia, e de sub-20, também no segundo escalão, em que a seleção lusa vai medir forças com a anfitriã Israel, a Grã-Bretanha e a Islândia, igualmente no Grupo B da prova que vai ocorrer entre 8 e 16 de agosto.