Portugal sofre duas derrotas em Graz na Taça da Europa feminina de 3x3

A seleção portuguesa feminina de basquetebol de 3x3 perdeu este sábado os dois encontros no Grupo C da Taça da Europa, falhando, desta forma, os quartos de final, em Graz, na Áustria.

Portugal estreou-se frente à Holanda e foi derrotado por 21-14, num embate em que foi liderado por Laura Ferreira, que marcou 10 pontos. Márcia Costa contribuiu com dois e Joana Soeiro e Emília Ferreira marcaram ambas um.

Depois, a formação das quinas também não conseguiu superar a Espanha, perdendo por 21-15.

Laura Ferreira, com oito pontos, e Joana Soeiro, com sete, destacaram-no no embate com as espanholas, no qual Márcia Costa e Emília Ferreira marcaram cada qual um ponto.

Com os dois desaires, Portugal terminou no terceiro posto do Grupo C, despedindo-se da prova.

No basquetebol 3x3, que se estreou nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020, realizados em 2021 devido à pandemia da covid-19, os lançamentos triplos valem dois pontos e os restantes um, sendo que ganha a equipa que chegar primeiro aos 21 pontos ou a que estiver à frente após 10 minutos. Em caso de igualdade, joga-se um prolongamento e vence a equipa que marcar primeiro dois pontos.