Portugal soma segundo triunfo no Europeu B de sub-20

Portugal venceu este domingo o Luxemburgo, por 86-44, em encontro da terceira jornada do Grupo D da divisão B do Europeu de sub-20 de basquetebol, que se está a disputar em Matosinhos.Após o triunfo na estreia sobre a Macedónia do Norte (73-39), Portugal somou nova vitória folgada, desta feita sobre o Luxemburgo, que perdeu pela terceira vez em outros tantos encontros.Portugal, que ficou isento da primeira ronda, teve em Vladyslav Voytso a sua grande figura, com o extremo a marcar 23 pontos e a ser o único jogador acima dos dois dígitos.Com este triunfo, Portugal passou a somar quatro pontos, os mesmos da Bélgica e mais dois do que a Eslováquia, duas equipas que se defrontam hoje.Na terça-feira, Portugal defronta a Eslováquia e na quarta-feira a Bélgica, no último encontro da fase de grupos.