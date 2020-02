Portugal supera a custo a Albânia

Numa partida imprópria para cardíacos, Portugal estreou-se no Grupo A de pré-qualificação para o Mundial'2023 com um precioso triunfo (70-62) na receção à Albânia, em partida da 1ª ronda disputada, no final da tarde desta quinta-feira, em Albufeira.





A turma forasteira entrou forte no jogo e fez, desde logo, um parcial a seu favor (18-9) no 1º período, sendo a custo que Portugal conseguiu recuperar até ao intervalo (31-31).O segundo tempo foi marcado pelo equilíbrio, com a Albânia a demonstrar qualidade no lançamento exterior, enquanto Portugal fez valer o seu contra-ataque.Destaques individuais para Cláudio Fonseca (16 pontos) e Diogo Ventura (12).Rafael Lisboa (10), filho do treinador do Benfica Carlos Lisboa, fez a sua estreia pela Seleção principal.A Seleção foi, no entanto, mais consistente defensivamente nos minutos finais, selando um triunfo ainda antes de visitar Minsk, onde defrontará (dia 24) a Bielorrússia, que cilindrou (97-41) o Chipre também na 1ª jornada.Refira-se que os dois primeiros da série passam à próxima fase.