Portugal vence Geórgia e está nas meias do Europeu sub-20 (Divisão B)

Foi num Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos praticamente cheio que Portugal e Geórgia se enfrentaram nos quartos-de-final do Campeonato da Europa sub-20 (Divisão B). Beneficiando do apoio do público, o conjunto luso conseguiu bater a congénere georgiana por 96-85 e marcou encontro com a seleção russa nas meias-finais.





Apesar de os dois primeiros parciais terem ficado marcados por um grande equilíbrio, a equipa portuguesa conseguiu sair para o intervalo a vencer por dois pontos (45-43). O terceiro parcial confirmou o favoritismo da turma orientada por André Martins, ou não tivesse Portugal conseguido uma vantagem de oito pontos (25-18) nesta fase do encontro.No quarto e derradeiro parcial, com um inspiradíssimo Neemias Queta, Portugal continuou a carregar e fechou o resultado em 96-85. Com este resultado, a formação lusa marcou encontro com a Rússia, este sábado, às 20h45.