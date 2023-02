Portugal vence Grécia e mantém segundo lugar do grupo para o EuroBasket 2023

A seleção portuguesa feminina de basquetebol venceu esta quinta-feira a Grécia, por 66-60, em jogo da quinta jornada da fase de qualificação para o EuroBasket'2023, mantendo o segundo lugar e as aspirações de seguir em frente.Com este resultado, Portugal mantém o segundo lugar, agora com oito pontos, e 'encosta-se' à líder Grécia, com nove, que somava até hoje por vitórias o número de jogos disputados.





Na próxima jornada a equipa das quinas desloca-se a Manchester para defrontar a Grã-Bretanha, terceira classificada com sete pontos, que hoje venceu a Estónia por esclarecedores 100-45.Com 32 pontos, seis ressaltos e quatro assistências, Maria Correia foi considerada da 'MVP' do encontro, seguida da grega Mariela Fasoula, com 27 pontos, 12 ressaltos e uma assistência.A formação portuguesa entrou mais forte no jogo, a aproveitar bem as lacunas helénicas e chegou ao final o primeiro quarto a vencer (13-9) graças à 'mão quente' de Maria Correia, autora de sete pontos.Do lado grego o destaque ia para Mariella Fasoula, com os mesmos pontos que a atleta lusa no final do primeiro período. Graças a ela, as forasteiras mantiveram alguma proximidade no marcador e, simultaneamente, os olhos na vitória.Com o intuito de quebrar as marcações, o selecionador nacional Ricardo Vasconcelos desde cedo começou a rodar a equipa. A título de exemplo, a meio do segundo parcial apenas Marcy Gonçalves não tinha entrado.A praticar um basquetebol mais direto e a aproveitar a maior estatura, as comandadas de Petros Prekas procuraram surpreender as portuguesas em jogadas de contra-ataque, contudo no momento da finalização mostraram-se desacertadas o que permitiu à 'equipa das quinas' avolumar o resultado e chegar ao intervalo a vencer por oito pontos (30-22).A mobilidade e a velocidade portuguesas iam disfarçando os erros cometidos. Na primeira sofreu 16 'turn-overs', sendo que, corrigindo essa lacuna, seria meio caminho para a vitória.O intervalo acabou por revelar-se revigorante, Portugal entrou a todo o gás, e os 11 pontos de vantagem (44-33) a pouco mais de dois minutos do final do terceiro quarto mostravam que o triunfo frente às líderes do grupo era claramente possível.As gregas ainda conseguiram reduzir para seis a diferença, sendo que o último período acabaria por ser decisivo no desfecho do jogo.As helénicas aumentaram a agressividade, tornando o jogo mais físico. Isso criou fortes condicionantes à estratégia lusa e permitiu que as adversárias se aproximassem perigosamente no marcador, sendo que a cinco minutos do final o ponto conquistado por Mariella Fasoula deixou o resultado a apenas um (52-51).A mesma jogadora viria a colocar a Grécia na condição de vencedor (53-52), na sequência de dois lançamentos livres.Contudo a noite era claramente portuguesa e depois de Sofia Silva ter recolocado 'equipa das quinas' a vencer, a liderança do jogo manteve-se inalterada cabendo a inevitável Maria Correia selar o resultado: 66-60.30-22.Sob a arbitragem de Viola Györgyi (Roménia), Esperanza Mendoza Holgado (Espanha) e Gellert Kapitany (Hungria) as equipas alinharam e marcaram:Joana Soeiro (2), Maria Correia (32), Maria Kostourkova (6), Sofia Silva (10) e Márcia Robalo (2). Jogaram ainda: Joana Alves, Inês Viana (6), Laura Ferreira (3), Josephine Filipe (3), Marta Martins (2) e Maianca Umabano.Ricardo Vasconcelos.Pinelopi Pavlopoulou, Artemis Spanou (8), Eleanna Christinaki (13), Mariella Fasoula (27) e Evdokia Stamati (2). Jogaram ainda: Anna Stamolamprou (5), Dionysia Alexandri e Aikaterina Sotiriou (5).Petros Prekas.13-09 (10 minutos), 30-22 (intervalo), 46-40 (30 minutos) e 66-60 (resultado final).Cerca de 1.000 espetadores.