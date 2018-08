A seleção portuguesa feminina de sub-18 estreou-se com uma vitória no grupo A da divisão B do Eurobasket, ao ganhar à Islândia por 80-51, em competição que decorre na cidade austríaca de Furstenfeld.Portugal, que ao intervalo já vencia por 40-20, defronta, no sábado, pelas 17:00 portuguesas, a Finlândia, na segunda jornada da prova, que decorre até 12 de agosto.

Autor: Lusa