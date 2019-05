Portugal volta a ganhar à Estónia em basquetebol feminino

Portugal voltou esta quarta-feira a vencer a Estónia, em Paços de Brandão, no segundo jogo particular disputado contra aquela seleção báltica, em basquetebol feminino. Agora, Portugal ganhou por 62-56, um resultado mais amplo que na véspera, em que o triunfo foi de 55-53.Só no último quarto Portugal conseguiu embalar para a vitória, chegando mesmo ao intervalo a perder por 29-26, depois de vantagem no primeiro quarto.A 2.46 minutos do final do primeiro quarto, a 'garra' das lusas deu frutos com a reviravolta no marcador: um 'roubo' de bola de Inês Viana e um triplo de Maria João Correia levaram o placar para 40-39.O terceiro quarto fechou com 44-44, e no último quarto as portuguesas foram bem mais assertivas e ganharam por claros seis pontos de diferença, 62-56.Na turma das quinas sobressaiu Laura Ferreira, com 18 pontos, seguida por Emília Ferreira e Susana Carvalheira, com oito pontos cada uma.