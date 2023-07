Portugal volta a vencer no Europeu sub-18 feminino

The level of passion is unmatched ??‍



Ines Neto gets the 4-point play in the bag #FIBAU18Europe x @fpbasquetebol pic.twitter.com/TYwztzT5jj — NextGen Hoops (@NextGenHoops) July 2, 2023

Portugal somou este domingo a segunda vitória no Europeu de sub-18 feminino, ao derrotar a Itália por 75-59, na 2.ª jornada do Grupo A da competição que decorre em Konya, na Turquia.A grande figura da partida foi Clara Silva, autora de 25 pontos, 11 ressaltos, quatro assistências e dois desarmes de lançamento. Ver ficha aqui Com este triunfo, a seleção comandada por Agostinho Pinto já tem garantido o primeiro lugar do grupo, o que significa que irá depois defrontar o quarto classificado do Grupo B nos oitavos de final, que neste momento é a Polónia.Hoje é dia do último jogo da fase de grupos, frente à Lituânia (19h30).