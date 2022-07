Poste internacional portuguesa Joana Alves regressa ao Benfica

A poste internacional portuguesa Joana Alves vai regressar ao basquetebol do Benfica, anunciou este domingo o clube encarnado, deixando o União Sportiva para voltar a um emblema que representou em 2015/16, antes de sair para o estrangeiro.



"Estive sempre a acompanhar o Benfica, porque foi a minha casa durante muitos anos e adorei ver a evolução e onde chegaram desde que me fui embora. [...] Vir cá como adversária é sempre um sentimento um pouco misto, mas penso que elas fizeram um ótimo trabalho até agora e espero poder somar a esse trabalho", explicou a 'reforço', citada pelo clube.

Aos 25 anos, Alves prepara-se para novo ciclo nas águias, depois de em 2016 sair para os Estados Unidos, onde representou os Seattle Redhawks até 2020, passando depois por Ibaizabal (Espanha) e Bolzano (Itália) antes de regressar a Portugal.

No plantel das campeãs nacionais, as entradas contrastam com as saídas, com o dia de hoje a trazer o anúncio das saídas de Maria Lopes e da extremo Cynthia Dias.

Dias, de 25 anos, passou 14 anos nos encarnados, que chegou a capitanear, e, citada em comunicado, elencou a conquista "da primeira Taça de Portugal", em 2021, como momento alto.