Poste João Torrié reforça basquetebol do FC Porto

A equipa de basquetebol do FC Porto anunciou esta quinta-feira a chegada do poste português João Torrié, de 29 anos, proveniente do Maia Basket, que assinou contrato para representar os 'dragões' por duas épocas.

"É um jogador que já foi campeão nacional duas vezes com a nossa camisola, pelo que a sua integração será rápida. Espero dele a sua velocidade de transição, luta pelos ressaltos nas duas tabelas e que posso acrescentar também a experiência acumulada nas últimas épocas na Liga", justificou o treinador, Moncho López.

O poste, de dois metros, que já vestiu de azul e branco, na altura sob o nome Dragon Force, com o qual venceu a liga, em 2014 e 2015, vem de uma época com médias de 8,2 pontos, seis ressaltos e 1,3 assistências por jogo.

"É uma sensação indescritível, mas, obviamente, que estou muito feliz e muito orgulhoso por voltar a fazer parte do FC Porto. Só eu sei o que é que isto significa para mim. Tenho um carinho e um amor muito grande ao clube. Vivi aqui os melhores anos da minha vida e acredito que vou voltar a ter essas sensações", frisou João Torrié.

Em Portugal, o atleta também já jogou no Vasco da Gama, Vitória de Guimarães, Terceira Basket, BC Barcelos, Eléctrico e Illiabum.

O jogador prometeu "intensidade nos treinos e nos jogos" e tentar fazer com que os colegas se "sintam bem dentro do campo", reproduzindo fielmente a "ideia de jogo" do treinador.

Torrié destacou ainda a "ligação muito forte" que tem aos adeptos do FC Porto, algo "único", que lhe incute uma "responsabilidade muito grande, que tem de ter vitórias e títulos".