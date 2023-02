Presidente da federação francesa de basquetebol candidato à FIBA Europa

O presidente da Federação Francesa de Basquetebol (FFBB), Jean-Pierre Siutat, anunciou esta segunda-feira a sua candidatura à presidência da FIBA Europa, órgão europeu da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA).

"Sou candidato porque tenho energia e acho que posso mudar as coisas na Europa", afirmou ao jornal desportivo 'L'Équipe' Jean-Pierre Siutat, de 64 anos, presidente da FFBB desde 2012.

Um dos seus principais objetivos, caso em 20 de maio seja eleito líder da FIBA Europa, atualmente presidida pelo turco Turgay Demirel, será apaziguar o conflito com a ECA, órgão que administra as duas principais competições europeias, a Euroliga e a Eurotaça.

Por exemplo, torna quase impossível para os jogadores das equipas que competem na Euroliga participarem nos jogos agendados para as janelas internacionais, uma vez que as datas se sobrepõem.

"Temos de implementar uma verdadeira governação harmoniosa entre as duas entidades. Este conflito já dura há demasiado tempo. Temos competições internacionais e clubes de grande qualidade, mas não conseguimos tirar partido disso", argumentou Siutat.

O candidato refere que tem que ser feito um esforço para se unir os calendários, "pelo respeito aos jogadores e aos árbitros", e prometeu colocar toda a sua energia nesse objetivo.

Jean-Pierre Siutat, que também é vice-presidente da FIBA Europa e membro do conselho mundial da FIBA, disse ainda que, se for eleito, renunciará antes do congresso mundial no final de agosto de 2023 à presidência da FFBB, que seria assegurada por Jean-Pierre Huncler até à assembleia eletiva de dezembro de 2024.