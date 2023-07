Presidente da República de Cabo Verde pede "mais atenção" às seleções nacionais

O Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, pediu esta sexta-feira "mais atenção" a todas as seleções nacionais, após visitar a seleção de basquetebol, que vai participar pela primeira vez no Campeonato do Mundo da modalidade.

"Nós precisamos prestar mais atenção às nossas seleções, a todas elas. Não é só o Governo, os municípios, as empresas, todos nós devemos desfraldar a nossa bandeira e dar todo o apoio necessário para que a nossa seleção esteja condignamente representada e faça um bom Campeonato do Mundo e o país possa sair engrandecido com esta participação", pediu o chefe de Estado.

José Maria Neves foi visitar a seleção cabo-verdiana de basquetebol, que está a treinar na cidade da Praia, com vista à sua participação inédita no Campeonato do Mundo, que acontece entre 25 de agosto e 10 de setembro, nas Filipinas, no Japão e na Indonésia.

Para o Presidente, a presença de Cabo Verde nesse torneio é um "grande ganho" para o país e disse esperar que a seleção vá o mais longe possível.

"É um motivo de grande orgulho, de grande satisfação a presença da nossa seleção de basquetebol no Mundial", frisou Neves, entendendo que é também um "traço de união".

"Nós devemos agora é valorizar tudo o que une os cabo-verdianos. Demonstrámos que temos força, temos capacidades, podemos competir e podemos ganhar. Com muito trabalho é possível", considerou ainda o mais alto magistrado da Nação cabo-verdiana.

"E esta presença é uma referência para a nação cabo verdiana. Podemos estar entre os melhores em tudo, desde que haja ambição e haja muito trabalho e desde que consigamos mobilizar as energias que unem os cabo-verdianos", completou, esperando um "forte apoio" à seleção.

Desejando que a seleção de basquetebol vá o mais longe possível na competição, José Maria Neves garantiu que, independentemente do resultado, vai receber a equipa no Palácio Presidencial assim que regressarem.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Basquetebol (FCBB), Mário Correia, garantiu que está tudo pronto para a seleção partir para a maior provada de seleções de basquetebol do mundo.

Cabo Verde, 64.º no ranking mundial, está no Grupo F do mundial, e vai jogar com Eslovénia (7.º), Venezuela (17.º) e Geórgia (32.º).