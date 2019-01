Presidente do Governo dos Açores felicita União Sportiva por conquista no basquetebol

O presidente do Governo dos Açores felicitou esta segunda-feira a equipa da União Sportiva pela conquista da Taça Federação da Liga feminina de basquetebol , um "importante troféu a juntar ao vasto palmarés nacional que tem sido consolidado nos últimos anos"."Nesta competição, que juntou grandes equipas nacionais, a formação do União Sportiva demonstrou, uma vez mais, que já obteve, por mérito próprio, um lugar de destaque entre os grandes nomes do basquetebol em Portugal, um estatuto que, naturalmente, orgulha a Região Autónoma dos Açores e prestigia o desporto açoriano", sublinhou Vasco Cordeiro, citado em nota de imprensa do executivo açoriano.Para o governante, a conquista do clube "constituirá uma motivação acrescida para os importantes desafios desportivos" do União Sportiva no futuro.A equipa da União Sportiva conquistou no domingo a 10.ª edição da Taça Federação da Liga Feminina de basquetebol, ao vencer na final o GDESSA Barreiro por 63-62, num jogo com um final dramático, em Coimbra.A equipa de Ponta Delgada, campeã nacional em título, teve grandes dificuldades para levar de vencida a formação da margem sul do Tejo, que liderou o marcador durante quase toda a partida, logrando a primeira vitória na competição ao passar para a frente a seis segundos do fim.