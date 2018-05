O Imortal sagrou-se campeão da Proliga, o segundo escalão do basquetebol nacional, ao bater o Esgueira, no terceiro jogo da final, por 71-57.Um dia depois de ter desperdiçado a sua primeira chance de celebrar, ao perder no seu reduto por 84-79, a formação algarvia não desperdiçou a segunda (e última) oportunidade, triunfando de forma clara, com Shane Rosa (16 pontos e 8 ressaltos) e Rafael Wildner (16 pontos e 7 ressaltos) em evidência.