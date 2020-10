Promessa da WNBA surpreende tudo e todos: «Aos 7 anos já acreditava ser um menino»

Bre Cavanaugh era uma das estrelas do próximo draft da WNBA, mas a basquetebolista da Universidade de Fordham que fez história esta época sendo eleita Jogadora do Ano decidiu por um ponto final na carreira. A explicação é dada pela própria numa publicação no Instagram, no início deste mês, e apanhou todos de surpresa.





"A 'era Bre' acabou oficialmente", anunciou Cavanaugh nas redes sociais. "O basquetebol deu-me muito, como educação e amigos que vão durar a vida toda. Mas chegou a hora de ser quem eu realmente sou. Sim, estou a assumir, sou diferente. A disforia de género é uma coisa real e eu escondi isso por muito tempo", confessa."Sim, estou a apresentar como um transexual feminino para masculino. E sim, provavelmente há tantas perguntas que as pessoas têm... podem sempre fazer perguntas a minha caixa de email. Estou animado por finalmente me tornar quem eu sou e agradeço a quem me apoia e para os outros que não o fazem está bem também! Podem agora referir a mim como Bryson", refere ainda a publicação.Bryson, como agora é chamado, surpreendeu tudo e todos, até a família, confessou numa entrevista ao jornal da sua universidade: "Basicamente, coloquei o post no Instagram e assumi-me, ninguém tinha a menor ideia. Nem os meus pais, que me fizeram muitas perguntas, como quando eu decidi isto. E não é uma questão de quando. Eu aos 7 anos já acreditava que era um menino", revelou ainda.